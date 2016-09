Frauen vor und hinter der Kamera gewinnen im afrikanischen Filmschaffen zunehmend an Bedeutung. Sie wenden ihre cineastische Blicke nicht nur auf die Rolle und Probleme von Frauen im Alltag, sondern auch auf Frauen im Widerstand gegen patriarchale Strukturen, Ungerechtigkeiten, Gewalt und Menschenrechtsverletzungen sowie auf Frauen in Politik und Kultur. Im Rahmen des Projekts „Sisters in African Cinema“ der FilmInitiativ Köln zeigen das Kommunale Kino und das iz3w im September und Oktober aktuelle und preisgekrönte Spielfilme, Dokumentarfilme und Kurzfilme von afrikanischen Filmemacherinnen, die den eurozentrischen Blicken auf Frauen in Afrika Perspektiven von Frauen aus Afrika entgegensetzen.

Eine Veranstaltung des Kommunalen Kino Freiburg mit dem informationszentrum 3. Welt (iz3w) in Kooperation mit der Studenteninitiative Weitblick Freiburg e.V.

Die Filme werden von FilmInitiativ Köln e.V. für den Fokus „Sisters in African Cinema“ des 14. Kölner Afrika Film Festival (15. – 25.9.2016, www.filme-aus-afrika.de) ausgewählt und mit Fördergeldern der Kulturstiftung des Bundes deutsch untertitelt. Auch die Einladung der Regisseurin/nen wurde im Rahmen dieses Projekts ermöglicht.

Filme im September:

W.A.K.A.

Douala, Kamerun: Als ihr Chef erfährt, dass Mathilde schwanger ist, verliert sie ihren Job als Kellnerin. Trotzdem entschließt sie sich, das Kind zu behalten. Doch nach der Geburt ist nicht einmal ihre Mutter bereit, sie zu unterstützen. Um zu überleben und ihrem Sohn Adam ein besseres Leben zu ermöglichen, trifft Mathilde eine folgenschwere Entscheidung...

Der Filmtitel W.A.K.A. steht für »A Woman acts for her Kid Adam« (»Eine Frau kämpft für ihren Sohn Adam«). Regisseurin Françoise Ellong wirft einen schonungslosen Blick auf das Dilemma einer alleinerziehenden Mutter in Kamerun, die für das Wohl ihres Sohnes ihr Leben aufs Spiel setzt. Der Film lief in Kamerun im Kino und gewann Preise u.a. in Marokko und beim panafrikanischen Filmfestival in Cannes.

Kamerun 2013 / Regie: Françoise Ellong / OmU / 98 Min.

Mi 21.09., 19.30 Uhr, Zu Gast: Regisseurin Françoise Ellong aus Kamerun

AJI-BI LES FEMMES DE L'HORLOGE

(UNDER THE CLOCKTOWER)

Falsche Wimpern oder Rastazöpfe – für ein paar Euro verschönert Mareme Passantinnen auf den Straßen von Casablanca. Sie gehört zu einer Gemeinschaft senegalesischer Frauen, die ihr Schicksal teilen: Unschlüssig darüber, ob sie bleiben oder den gefährlichen Weg nach Europa einschlagen sollen, versuchen sie, sich in der oft fremdenfeindlichen marokkanischen Gesellschaft über Wasser zu halten.

Adji (Aji) ist ein im Senegal verbreiteter Mädchenname. So heißen aber auch Frauen, die nach Mekka gepilgert oder besonders geschäftstüchtig und erfolgreich sind. Die AJI-BI im Film werden so genannt, weil sie das Überleben ihrer Familien im Senegal durch ihre Arbeit in Marokko sichern. Der Film gewann den Publikumspreis beim marokkanischen Dokumentarfilmfestival FIDADOC in Agadir.

In Kooperation mit dem senegalischen Verein Association des Ressortissants Sénégalais de Freiburg e. V. (ARSF)

Marokko 2015 / Regie: Raja Saddiki / OmU / 67 Min.

Mi 28.09., 19.30 Uhr

Filme im Oktober:

A PEINE J'OUVRE LES YEUX

Tunis im Jahr 2010, kurz vor dem Sturz der Ben Ali-Diktatur. Die 18-jährige Farah hat gerade das Abitur gemacht und ihre Familie hofft, dass sie Medizin studiert und Ärztin wird. Farah aber hat andere Pläne: als Sängerin einer Rock-Band rebelliert sie mit politischen Texten gegen die beklemmende Enge der autoritär geführten tunesischen Gesellschaft.

Mit „A PEINE J’OUVRE LES YEUX“ hat Filmemacherin Leyla Bouzid das vibrierende Portrait einer jungen Frau kreiert, die für Meinungsfreiheit und gegen männerdominierte Strukturen kämpft und dadurch in Konflikt mit dem Repressionsapparat des Systems gerät.

Tunesien 2015 / Regie: Leyla Bouzid / OmU / 102 Min.

Mi 05.10., 19.30 Uhr, Wiederholung am 07.10. um 19.30 Uhr

FEMINISTS INSHA'ALLAH

(LA RÉVOLUTION DES FEMMES, UN SIÈCLE DE FÉMINISME ARABE)

Der Film erzählt die in Europa kaum bekannte Geschichte des arabischen Feminismus. Die Filmemacherin Feriel Ben Mahmoud hat dafür Interviews mit Frauen aus verschiedenen Generationen in Ägypten, Marokko, Algerien, Tunesien, Saudi Arabien sowie im Libanon geführt und historische Archivaufnahmen aufgespürt, um den seit mehr als einem Jahrhundert andauernden Kampf um Frauenrechte in den muslimisch geprägten Gesellschaften zu dokumentieren.

Tunesien 2015 / Regie: Feriel Ben Mahmoud / OmU / 54 Min.

Mi 12.10., 19.30 Uhr

AYANDA

Autos, schmierige Overalls und Geschlechterklischees – nach dem Tod ihres Vaters versucht die 21-jährige Ayanda dessen Autowerkstatt über Wasser zu halten. Doch das Geschäft läuft nicht und Ayandas Onkel droht damit, die Garage zu verkaufen. Um das Erbe ihres Vaters zu retten, ersinnt Ayanda eine neue Geschäftsidee:

Gemeinsam mit ihrem Freund David will sie Oldtimer sanieren und weiterverkaufen. Ihr Ideenreichtum steht für ein modernes Südafrika, in dem auch Frauen ihre kreativen Stimmen erheben.

Südafrika 2015 / Regie: Sara Blecher / OmU / 105 Min.

Mi 19.10., 19.30 Uhr

KURZFILMPROGRAMM

Mit Filmen aus Südafrika, dem Sudan, Marokko, Tunesien, Mauretanien, Niger, Ghana und dem Senegal – kuratiert und eingeführt von Alexandra Heneka.

Mi 26.10., 19.30 Uhr. Einführung: Alexandra Heneka